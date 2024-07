Francia: Fratoianni, 'macronismo e idea che si vince solo al centro i grandi sconfitti'

Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "I francesi sono di fronte ad una scelta impegnativa, non consegnare la Francia a Le Pen e ai suoi camerati, che cavalcano le paure ma non sono in grado di dare risposte. La destra estrema che mai in Francia ha avuto la possibilità di assumere il potere ha avut...

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – "I francesi sono di fronte ad una scelta impegnativa, non consegnare la Francia a Le Pen e ai suoi camerati, che cavalcano le paure ma non sono in grado di dare risposte. La destra estrema che mai in Francia ha avuto la possibilità di assumere il potere ha avuto un’avanzata importante ed è una destra xenofoba, con pulsioni molto pericolose: ora i francesi e le francesi oltre alle forze politiche sono di fronte ad una scelta impegnativa. Si tratta di scegliere se consegnare la maggioranza assoluta del Parlamento a RN di LePen oppure se costruire un accordo in grado di rovesciare i dati del primo turno nei confronti del ballottaggio, consentendo o al Fronte Popolare e alle sinistre o in generale ad un blocco repubblicano di vincere elezioni. È questa la partita che si giocherà nei prossimi giorni". Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra dai microfoni di Rai3 nel corso di Agorà Estate.

"Coalizzarsi contro la destra e il neofascismo – prosegue il leader di SI – è uno splendido programma politico, battere la destra lepenista è uno splendido programma politico. Perché siamo davanti a destre che cavalcano le paure e l’insoddisfazione reale dei ceti più deboli e popolari. E non c’è dubbio che il governo macronista è lo sconfitto principale di queste elezioni. E l’evaporazione definitiva del centro, quell’idea che ha occupato a lungo il dibattito politico del nostro Paese e dell’Europa per cui si vince al centro, mimetizzando in qualche modo identità e programmi, finisce una volta di più con questa tornata elettorale francese. La destra cavalca le paure ma quando governa non è in grado di offrire una qualunque risposta né sul piano sociale me tantomeno sul piano dei diritti e libertà, del progresso nelle condizioni di vita materiali. Per questo io penso che oggi – conclude Fratoianni – ci sono le condizioni perché al secondo turno cambi il quadro e naturalmente mi auguro che questo avvenga e che ci sia grande responsabilità da parte dei cittadini francesi affinché la Francia non sia consegnata ad una destra razzista e pericolosa".