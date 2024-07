Francia: Gasparri, 'mio auspicio è che i gollisti tornino forti come un tempo'

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – "Sono i risultati che tutti avevano previsto, non mi hanno meravigliato". Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, commenta con Affaritaliani.it l'esito del primo turno delle elezioni legislative francesi che ha visto trionfare la destra del Rn di Le Pen e Bardella. "Vedremo se le forze di sinistra e di Macron riusciranno a unirsi al ballottaggio, le somme non sono mai matematiche. Non sono francese e voto in Italia. Il mio auspicio è che i gollisti tornino forti come un tempo, un centrodestra moderato ed europeo", conclude Gasparri.