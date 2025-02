Francia: incendio in una casa per anziani non autosufficienti, 3 morti

Parigi, 1 feb. (Adnkronos/Afp) – Tre persone sono morte stamattina in un incendio scoppiato in una struttura sanitaria per anziani ad Bouffémont, la prefettura di Val-d'Oise. Le tre vittime, residenti di 68, 85 e 96 anni, sono morte in seguito ad "intossicazione da fumo", ha riferito la prefettura, aggiungendo che altre nove persone sono rimaste ferite, sette residenti e due membri del personale, a causa del fumo inalato.

L'incendio è scoppiato al terzo piano della struttura ricettiva per anziani non autosufficienti ed è stato “contenuto in pochi minuti”, ha spiegato. Secondo i primi elementi dell'indagine l'incendio è partito dalla lavanderia. “Ma le cause ovviamente non sono, in questa fase, certe”, ha chiarito la prefettura. "L'incendio sarebbe di origine accidentale", ha detto Michel Lacoux, sindaco di Bouffémont. "Non c'è stata alcuna evacuazione" dei residenti.