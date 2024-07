Francia: Meloni, 'in Italia governo stabile, in Europa altri meno solidi'**

**Francia: Meloni, 'in Italia governo stabile, in Europa altri meno soli...

**Francia: Meloni, 'in Italia governo stabile, in Europa altri meno soli...

Washington, 9 lug. (Adnkronos) - "Noi eravamo abituati a un tempo in cui l'italia aveva un governo molto instabile in un'Europa che aveva governi molto solidi, oggi vediamo un'Italia con un governo molto solido in un'Europa in cui ci sono governi molto instabili e questo dev...

Washington, 9 lug. (Adnkronos) – "Noi eravamo abituati a un tempo in cui l'italia aveva un governo molto instabile in un'Europa che aveva governi molto solidi, oggi vediamo un'Italia con un governo molto solido in un'Europa in cui ci sono governi molto instabili e questo deve renderci orgogliosi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Washington, commentando le elezioni in Francia.