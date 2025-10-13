Francia: Sarkozy arriva in tribunale per conoscere data e luogo sua detenzione

Francia: Sarkozy arriva in tribunale per conoscere data e luogo sua detenzione

Parigi, 13 ott. (Adnkronos/Afp) - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è arrivato presso la Pretura di Parigi, dove la Procura Nazionale delle Finanze gli comunicherà la data e il luogo della sua detenzione in relazione al caso Libia. Il 25 settembre, l'ex capo di Stato &...

Parigi, 13 ott. (Adnkronos/Afp) – L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è arrivato presso la Pretura di Parigi, dove la Procura Nazionale delle Finanze gli comunicherà la data e il luogo della sua detenzione in relazione al caso Libia. Il 25 settembre, l'ex capo di Stato è stato condannato a cinque anni di reclusione con esecuzione provvisoria nel processo sulla Libia, giudicato colpevole di associazione a delinquere per aver permesso ai suoi più stretti collaboratori di fare propaganda nella Libia di Muammar Gheddafi al fine di finanziare illegalmente la sua vittoriosa campagna presidenziale del 2007.