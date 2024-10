Francis Ford Coppola ospite a Domenica In: Nuovo film Megalopolis e progetti futuri per il regista americano

Francis Ford Coppola, noto attore, regista e produttore americano, è stato ospite della trasmissione Domenica In su Rai 1. Durante un’intervista con Mara Venier, ha discusso del suo nuovo film Megalopolis, che farà da apertura alla Festa del Cinema di Roma e, inoltre, ha parlato di Alice nella città 2024, il quale è previsto per il 16 ottobre distribuito da Eagle Pictures e Tarak Ben Ammar.

Quarant’anni per dare vita a un’idea

«Ci sono voluti quarant’anni per dar vita a questa idea? Il mio intento è di narrare un universo colmo di felicità, specialmente per i più giovani. Tuttavia, ogni volta che stavo per iniziare a girare, accadeva un evento drammatico, come nel caso della terribile tragedia dell’11 settembre. Sembrava che non ci fosse mai un momento opportuno, ma sono convinto che sia possibile costruire un mondo ricco di gioia e speranza per tutti».

Ricordi della moglie e curiosità su Apocalypse Now

Coppola ha anche chiesto a Mara di chiamarlo ‘zi Ciccio’, condividendo ricordi della moglie deceduta e alcune curiosità legate ad Apocalypse Now.