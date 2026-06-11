Fratoianni a Meloni: su Israele "doppio standard è inaccettabile"

Roma, 11 giu. (askanews) – “Non volete misure che colpiscano la società civile israeliana. Invece la società civile russa con venti pacchetti, quella iraniana, vanno benissimo. Mi faccia capire, perché il doppio standard è inaccettabile. È la fine della credibilità della comunità internazionale dell’Occidente di cui vi riempite la bocca”. Così Nicola Fratoianni di Avs replicando nell’Aula di Montecitorio alle comunicazioni di Giorgia Meloni.”Secondo un recente rapporto di Oxfam – ha continuato – negli ultimi 3 anni il numero delle vittime palestinesi ha superato quello dei 17 anni precedenti.

Parliamo di adulti e di bambini in Cisgiordania, non a Gaza, non in Libano; negli ultimi 3 anni il numero degli sfollati dalla Cisgiordania ha triplicato il numero degli sfollati dei 14 anni precedenti. Israele ha costruito 925 nuovi cancelli che impediscono a 3 milioni di persone di muoversi liberamente: apartheid e annessione queste sono le parole che descrivono quello che sta accadendo in Palestina che continua ad accadere”.”Signora Presidente del Consiglio è naturale ed è inutile che ci chieda di riconoscere la buona fede, qui – ha sottolineato – non è questione di buona fede, il punto non è la buona fede il punto è che lei lucidamente ha scelto di stare da un’altra parte.

Voi chiederete misure mirate contro Ben Givr e contro i coloni violenti? Ma quei coloni sono tutti illegali, glielo ricordo perché è illegale l’occupazione della Cisgiordania”.