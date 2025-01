Fuga di monossido di carbonio a Trieste: un morto e cinque intossicati

Un tragico incidente nel cuore di Trieste

Un drammatico episodio ha scosso la città di Trieste, dove una fuga di monossido di carbonio ha causato la morte di un turista austriaco e ha intossicato altre cinque persone. L’incidente è avvenuto in un appartamento situato nel centro della città, suscitando preoccupazione tra i residenti e i turisti. L’allerta è stata lanciata da un condomino che ha notato un forte odore e ha subito contattato i soccorsi.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, utilizzando tecniche di accesso specializzate per entrare nell’appartamento. Calandosi dal piano superiore, sono riusciti a raggiungere il luogo dell’incidente e a verificare la situazione. Purtroppo, per il turista austriaco non c’è stato nulla da fare, mentre gli altri cinque intossicati sono stati trasportati d’urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie. La loro condizione è stata monitorata attentamente, ma fortunatamente non sembrerebbero in pericolo di vita.

La diffusione del monossido di carbonio nello stabile

Le indagini hanno rivelato che la presenza di monossido di carbonio non era limitata solo all’appartamento in cui si è verificato il tragico evento. Infatti, i vigili del fuoco, con l’ausilio dell’autoscala, hanno effettuato controlli anche in altri appartamenti dello stesso stabile, riscontrando livelli pericolosi di questo gas letale. Questo episodio mette in luce l’importanza di avere sistemi di rilevazione del monossido di carbonio nelle abitazioni, poiché il gas è inodore e invisibile, rendendo difficile la sua individuazione senza strumenti adeguati.

Un fenomeno preoccupante in aumento

Quello di Trieste non è un caso isolato. Negli ultimi mesi, si sono registrati diversi episodi simili in tutta Italia, tra cui un recente caso a Udine, dove una famiglia è stata intossicata a causa di una fuga di monossido di carbonio. Anche a Cefalù, in Sicilia, si è verificata una tragedia simile poche ore prima dell’incidente triestino. Questi eventi sollevano interrogativi sulla sicurezza degli impianti di riscaldamento e sull’importanza della manutenzione regolare per prevenire tali situazioni. Le autorità locali sono chiamate a intensificare le campagne di sensibilizzazione per educare i cittadini sui rischi legati al monossido di carbonio e sull’importanza di installare rilevatori di fumi nelle abitazioni.