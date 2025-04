Un evento senza precedenti

I funerali di papa Francesco hanno rappresentato un momento di grande significato non solo per i fedeli, ma anche per la città di Roma e il mondo intero. Con la partecipazione di oltre quattrocentomila pellegrini e 249 delegazioni estere, l’evento ha attirato l’attenzione globale, trasformando piazza San Pietro in un luogo di raccoglimento e celebrazione.

La presenza di figure di spicco, come il presidente degli Stati Uniti e l’ex presidente Joe Biden, ha ulteriormente elevato il profilo dell’evento, richiedendo un’attenzione particolare alla sicurezza.

Un dispositivo di sicurezza imponente

La gestione della sicurezza è stata affidata a un team di esperti, tra cui il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e il questore Roberto Massucci. Insieme al comandante provinciale dei Carabinieri e delle altre forze dell’ordine, hanno coordinato un dispositivo che ha visto la mobilitazione di oltre 4000 volontari della protezione civile. Questo imponente schieramento ha garantito non solo la sicurezza dei partecipanti, ma anche quella dei cittadini romani, creando un’atmosfera di ordine e rispetto durante l’intera cerimonia.

Un successo riconosciuto

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha elogiato l’operato delle forze di polizia, definendo la giornata come storica per la sicurezza. La preparazione e l’esecuzione del piano di sicurezza hanno dimostrato l’efficacia della collaborazione tra le diverse forze dell’ordine e le istituzioni locali. La presenza di ambulanze dell’Ares 118 e il coordinamento con i Vigili del Fuoco hanno assicurato che ogni aspetto dell’evento fosse coperto, minimizzando i rischi e garantendo un’accoglienza calorosa e sicura per tutti i partecipanti.