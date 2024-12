Furti nel settore orafo: due arresti ad Arezzo

Due arresti per furti nel settore orafo

Due uomini di nazionalità romena sono stati arrestati ad Arezzo nell’ambito di un’indagine condotta dalla squadra mobile e dai carabinieri. Gli arresti sono avvenuti in seguito a furti messi a segno nelle ditte del settore orafo della provincia. I due individui, provenienti da fuori provincia, sono stati fermati dopo che il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il loro fermo, disponendo la custodia cautelare in carcere. I reati contestati includono un furto avvenuto il 28 novembre e un tentato furto risalente al 22 novembre.

Indagini e scoperte

Le indagini hanno preso avvio grazie alla segnalazione di un uomo sospetto avvistato in un bar. Quest’ultimo, con abiti e scarponcini sporchi di fango, aveva chiesto di poter effettuare una chiamata. Fermato dai militari, è emerso che l’uomo aveva collegamenti con il furto avvenuto nei dintorni. Durante le operazioni di controllo, è stata fermata anche un’auto Lancia Y, a bordo della quale si trovava il secondo arrestato. L’auto, che si muoveva in modo irregolare e circospetto nei pressi di una strada sterrata, è stata presumibilmente utilizzata dai ladri per fuggire nelle campagne dopo il colpo.

Il covo della banda

Le indagini, condotte in modo congiunto da carabinieri e polizia, hanno portato a scoprire il covo utilizzato dalla banda, situato al di fuori della provincia. Durante una perquisizione, sono stati rinvenuti elementi che hanno confermato in modo inequivocabile il coinvolgimento dei ladri nei furti. Il prefetto di Arezzo ha espresso il proprio plauso per l’attività investigativa, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine. Questo caso evidenzia l’efficacia delle indagini congiunte e il risultato positivo ottenuto grazie al lavoro coordinato di polizia e carabinieri.