Un colpo audace nella cucina maremmana

Il ristorante Da Caino, situato a Montemerano, frazione di Manciano in provincia di Grosseto, ha subito un furto che ha lasciato senza parole gli appassionati di gastronomia. La chef Valeria Piccini, celebre per il suo ristorante due stelle Michelin, ha visto violati i suoi spazi da ladri che hanno messo a segno un colpo da migliaia di euro. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tirreno, i malviventi si sono introdotti nei locali sotterranei, sfondando un muro con un piccone e uno scalpello, per accedere alla cantina del ristorante.

Il piano dei ladri e l’intervento dei carabinieri

La ricostruzione dei fatti ha rivelato che i ladri avevano già tentato di entrare nel ristorante il giorno precedente, ma il loro piano era stato sventato dall’intervento tempestivo dei carabinieri di Saturnia, allertati da una segnalazione. Tuttavia, il giorno successivo, i ladri sono riusciti a portare a termine il loro piano, approfittando della bassa stagione, durante la quale il ristorante è aperto solo nel fine settimana. La scelta di colpire in questo periodo ha permesso loro di agire con maggiore libertà, portando via bottiglie di vino di altissimo pregio, alcune delle quali valutate decine di migliaia di euro.

Un furto che si ripete

Questo non è il primo furto di questo tipo che colpisce ristoranti stellati in Italia. Solo un mese fa, un episodio simile si era verificato a Lodi, presso il ristorante La Coldana, dove i ladri erano entrati sfondando i serramenti di una finestra e portando via bottiglie dal valore inestimabile. La situazione ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei ristoranti di alta classe, che spesso custodiscono vini di valore inestimabile. Nel caso del ristorante Da Caino, il proprietario Andrea Menichetti ha lavorato fino a tarda notte per effettuare un inventario e quantificare i danni, che si stima possano aggirarsi intorno agli 80mila euro, includendo sia il muro danneggiato che la preziosa cantina.