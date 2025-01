Furto in appartamento e tentativo di fuga

La serata di ieri a Pino Torinese ha visto un’operazione dei carabinieri culminare in un arresto drammatico. Un uomo di 32 anni, di origini albanesi, è stato sorpreso mentre attendeva i complici a bordo di un’auto di grossa cilindrata con targa estera. I militari sono intervenuti dopo una segnalazione di un residente che aveva notato un’auto sospetta aggirarsi nella zona. L’arrivo della pattuglia ha innescato una reazione violenta da parte del sospettato, che ha tentato di investire i carabinieri lanciandosi a tutta velocità verso di loro.

Il ferito e i danni all’auto di servizio

Durante il tentativo di fuga, un carabiniere è rimasto ferito a una gamba, riportando dieci giorni di prognosi, mentre l’auto di servizio ha subito danni significativi. Nonostante la violenza della situazione, i carabinieri sono riusciti a bloccare il 32enne, mentre i suoi complici sono riusciti a fuggire. L’arrestato è stato trovato in possesso di materiale per lo scasso e di refurtiva, il cui valore e provenienza sono attualmente oggetto di accertamenti.

Le accuse e le indagini in corso

L’uomo è stato accusato di furto in abitazione in concorso, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Le indagini proseguono per identificare i complici e chiarire ulteriormente la dinamica del furto. Questo episodio mette in luce non solo il coraggio dei carabinieri nel fronteggiare situazioni di pericolo, ma anche l’importanza della collaborazione dei cittadini nel segnalare attività sospette. La comunità di Pino Torinese si trova ora a riflettere sulla sicurezza del proprio territorio e sull’efficacia delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità.