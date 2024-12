Furto in convento: suora accusata di aver rubato 1000 euro

Un episodio sorprendente che coinvolge una religiosa e un furto in una residenza per anziani

Un furto inaspettato in un ambiente sacro

Un episodio sconcertante ha scosso la tranquillità di una residenza protetta per anziani a Genova, dove una suora di 35 anni, originaria del Madagascar, è stata accusata di furto e uso indebito di carte di credito. La vicenda è emersa durante le indagini su un prelievo sospetto avvenuto il 26 agosto, quando la religiosa avrebbe approfittato di un momento di distrazione per sottrarre la carta di credito di una consorella.

La dinamica del furto

Secondo quanto riportato, la suora avrebbe notato il portafoglio appoggiato sul letto della sua compagna di stanza e, in un gesto impulsivo, avrebbe preso la carta di credito. In pochi minuti, si sarebbe recata a uno sportello bancomat nelle vicinanze, dove ha effettuato due prelievi da 500 euro ciascuno, per un totale di 1000 euro. Questo comportamento ha immediatamente allertato la vittima, che, accortasi dell’ammanco, ha sporto denuncia. Le telecamere di sorveglianza della banca hanno immortalato la suora mentre effettuava i prelievi, incastrandola.

Le dichiarazioni della suora

In un tentativo di giustificare il suo gesto, la religiosa ha dichiarato: “Volevo farle un dispetto”. Questa affermazione ha sollevato interrogativi sulla natura del suo rapporto con la madre superiora, con la quale, stando a quanto riportato dai media locali, un tempo aveva un buon legame. La suora, ora sotto inchiesta, rischia un processo, mentre la sua difesa sta valutando la possibilità di un interrogatorio davanti al pubblico ministero, dato che la religiosa avrebbe già confessato il furto come atto di ripicca.

Un caso che solleva interrogativi

Questo caso ha suscitato un acceso dibattito sull’etica e la moralità all’interno delle istituzioni religiose. Come è possibile che una figura di riferimento come una suora possa compiere un atto così grave? La vicenda mette in luce le fragilità umane anche in contesti considerati sacri. La comunità locale e i fedeli si interrogano su come un simile episodio possa influenzare la percezione della vita religiosa e la fiducia nei confronti di chi ha il compito di guidare spiritualmente gli altri.