Futura Funding: è davvero una buona opportunitá per i trader nel 2025?

Ma come funziona realmente? E soprattutto, conviene davvero?

Cos’è Futura Funding?

Futura Funding è una società che fornisce capitale di trading simulato a chi dimostra di avere buone capacità operative e di saper gestire il rischio. In altre parole, i trader non rischiano fondi propri, ma devono superare un processo di valutazione strutturato in due fasi. Solo al termine, si accede a un conto “funded” da cui si possono guadagnare premi reali in base alle performance registrate. I trader possono trattenere fin da subito il 90% dei profitti generati e hanno la possibilità di scalare fino a 2,4 milioni di euro il capitale in gestione. Il sistema di scaling automatico rappresenta sicuramente una grande opportunità per chi cerca di crescere nel mondo del trading.

Come funziona il processo di valutazione?

Il percorso si articola in due fasi:

Fase 1

Obiettivo di profitto: +8%

Limiti di rischio:

Drawdown massimo giornaliero: 5%

Drawdown massimo generale: 10%

Leva: 1:30

Asset disponibili: forex, indici, commodities, crypto, azioni e bond

Fase 2

Obiettivo di profitto: +6%

Stesse condizioni operative della fase 1, con l’unica differenza che è richiesto un obiettivo di profitto minore. Al superamento, si ottiene accesso al conto funded.

Cosa succede dopo?

Chi supera la valutazione e diventa funded ha diritto alla distribuzione dei propri profitti ogni 14 giorni. Il costo della Challenge iniziale viene completamente rimborsato.

Va riconosciuto un punto non banale: Futura Funding è attualmente la prop firm con i payout più rapidi, spesso entro pochi minuti dalla richiesta. Un dettaglio che molti competitor non riescono a eguagliare.

Il Programma PRO: come è strutturato?

Uno degli elementi più distintivi di Futura Funding è il Programma pro di scalabilità. Si tratta di un percorso di crescita a capitale scalabile, con possibilità di ricevere anche uno stipendio fisso mensile, una rarità nel mondo delle prop firm.

Per accedervi, il trader deve ottenere una performance del +28% in 3 mesi o +38% senza limite di tempo. In altre parole, l’azienda consente di accedere a tale programma con una performance minore se registrata in un lasso di tempo relativamente stretto (90 giorni), oppure una performance fissa del 38%, in totale libertà, anche se registrata in due anni.

Ogni traguardo raggiunto raddoppia il capitale e sblocca lo stipendio mensile, che varia in base al conto iniziale:

10k: 350€

25k: 600€

50k: 1000€

100k: 1800€

200k: 3200€

300k: 4000€

Va precisato che per mantenere lo stipendio è richiesto un rendimento minimo del +3% ogni trimestre (tre mesi) oltre al rispetto dei parametri di rischio. Non ci sono regole su come deve essere distribuita tale performance del 3% trimestrale, lasciando al trader massima libertà operativa. Un criterio più che lodevole.

Possiamo affermare che si tratta di una struttura che, se ben sfruttata, consente una vera evoluzione professionale per chi punta a fare del trading un’attività seria e continuativa.

Costi di accesso?

Il costo per partecipare varia in base alla size scelta, e parte da 79€ per fino a 1.499€ per la challenge più alta (prezzi ad oggi).

È un pagamento una tantum (senza abbonamenti ricorrenti), rimborsabile in caso di superamento delle fasi. Considerando il potenziale in gioco, i costi sono più che competitivi rispetto alla media di mercato.

Quali strategie sono consentite?

Uno degli aspetti più apprezzati della piattaforma è la flessibilità operativa. Sono consentiti:

Scalping

Trading durante le news

Overnight trading

Utilizzo di Expert Advisors (EA)

Le uniche restrizioni riguardano attività come il trading ad alta frequenza (HFT) o l’utilizzo simultaneo di più account (hedging tra di essi). Pratiche ritenute sleali e spesso vietate anche da altre prop firm.

Questa libertà operativa rende Futura Funding particolarmente adatta a chi usa strategie avanzate o algoritmiche, senza l’ansia di vincoli rigidi.

Opinioni degli utenti

Su Trustpilot, Futura Funding ha una valutazione media di 4,7 su 5. Le recensioni evidenziano soprattutto la chiarezza delle regole, la rapidità dei pagamenti, l’assistenza in italiano e la scalabilità del capitale.

È una buona scelta per un trader nel 2025?

Nel mercato attuale, Futura Funding si distingue per trasparenza, accessibilità e payout competitivi. Il supporto locale in lingua italiana e l’interfaccia user-friendly completano il quadro, rendendola una delle poche realtà nate in Italia con standard internazionali.

In sintesi:

Ideale per:

Trader con approccio disciplinato e orientati alla crescita

Chi cerca scalabilità reale e sicurezza economica (stipendio)

Utenti italiani che preferiscono un supporto dedicato in lingua madre e dunque un’affidabilità maggiore.

Meno adatta a:

Chi cerca un conto reale da subito

Trader completamente inesperti o impulsivi

Conclusione

Futura Funding è attualmente la prop firm più affidabile per gli utenti italiani, grazie a un mix vincente di condizioni operative, velocità nei pagamenti, trasparenza e reale opportunità di crescita.

La vision dell’azienda è di creare un ambiente meritocratico in cui chi sa operare può ottenere risultati veri dal trading, supportati da un’infrastruttura solida e ben progettata.