2WATCH, entertainment hub di nuova generazione e casa di produzione 4.0 specializzata nella costruzione e crescita di media brand digitali, annuncia la chiusura di un nuovo round da oltre 2 milioni di euro tra equity e debito, destinato a sostenere una strategia di M&A focalizzata sull’espansione in nuovi segmenti del mondo dell’intrattenimento.

La raccolta, ha visto la partecipazione di diversi investitori privati e fondi strategici come, tra gli altri: Stefano Bassi, Alessandro Avallone, Luca la Mesa, Fabio e Mirko Lalli, Donatello Bianco, Andrea Giudici, Massimo Petrella, Francesco di Norcia RedRock, Pathfinder, Farmacosmo e Side Angels; investimenti che testimoniano il forte interesse e la fiducia verso la visione di 2WATCH.

L’obiettivo principale di questo nuovo round è quello di realizzare acquisizioni mirate in settori chiave per rafforzare ulteriormente il posizionamento di 2WATCH come editore del futuro: un polo capace di creare, gestire e scalare media brand nativi digitali con un approccio industriale e creativo insieme.

“Con questo nuovo round di investimento vogliamo consolidare il nostro modello: unire la potenza dell’intrattenimento con l’efficienza di una produzione 4.0. Le acquisizioni ci permetteranno di ampliare il nostro portafoglio e creare sinergie tra i diversi brand, rendendoli più forti, più sostenibili e più innovativi,” – dichiara Fabrizio Perrone, CEO di 2WATCH.

La casa di produzione interna di 2WATCH, basata su tecnologie e workflow proprietari, avrà un ruolo strategico in questa fase di crescita. Grazie alla capacità di ottimizzare i processi creativi e produttivi, l’azienda punta a migliorare l’impatto e l’efficienza dei media brand acquisiti, incrementandone il fatturato grazie alla creazione di una concessionaria interna dedicata al brand entertainment.