Che tu sia un esperto o alle prime armi, BYDFi è lo strumento ideale per guadagnare in criptovalute grazie alla versatilità dei suoi strumenti di trading (sia automatico che simulato), una soglia d'ingresso di soli 10 dollari e tante altre funzionalità vantaggiose.

BYDFi è una piattaforma di social trading one-stop per investitori individuali dove fare cryptovalute online in modo sicuro. Dal 2020 offre soluzioni professionali e innovative come trading a pronti, contratti perpetui, investimenti a pronti, martingala e griglia a pronti/futuri.

Con lo slogan “BUIDL Your Dream Finance”, BYDFi punta a fornire autonomia agli utenti e a lasciare un’impronta duratura nel settore. La piattaforma è adatta sia ai principianti che ai trader esperti, creando un ambiente di interazione tra investitori, team di progetto e comunità.

Il “building”: un valore fondamentale

Lanciata nel 2020 come BitYard, la piattaforma ha rapidamente guadagnato popolarità tra i trader ed è stata rinominata BYDFi nel 2023. L’acronimo “BUIDL Your Dream Finance” riflette l’impegno a costruire un ecosistema finanziario innovativo. “BUIDL” è un termine comune nella comunità delle criptovalute che invita all’azione, mentre “Fi” sta per finanza.

Il cambio di nome rappresenta l’adattamento ai continui sviluppi del settore, con la visione di espandere l’uso delle criptovalute oltre NFT, Metaverse e GameFi, e promuovere l’innovazione nel mercato.

Vantaggi di BYDFi: sicurezza, trasparenza e accessibilità

È possibile negoziare monete popolari come Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin e altre altcoin, oltre a criptovalute disponibili esclusivamente su BYDFi.

Supporta diverse opzioni di pagamento ( tra cui carte di credito, bonifici bancari e fornitori come Apple Pay, Google Pay, Banxa, Transak e Mercuryo ).

BYDFi mette a disposizione strumenti avanzati di analisi di mercato (grafici a candela interattivi, ordini in tempo reale, supporto per più indicatori tecnici) oltre che strumenti di trading automatico e trading simulato . Per esempio grazie alla funzione di Copy Trading , gli utenti possono facilmente seguire i trader di criptovalute più esperti e replicare le loro strategie. Invece il trading demo consente di testare strategie prima di operare con denaro reale, un’opportunità ideale per i principianti che avranno modo di esercitarsi nel trading senza rischi reali.

Offre una struttura di commissioni trasparente , con visione in tempo reale di transazioni, commissioni e profitti, senza costi nascosti.

Adotta misure di sicurezza di alto livello (archiviazione offline dei fondi, cold wallet, Tecnologia multi-firma, motore di trading ad alte prestazioni, utilizzo dei servizi cloud AWS…)

Come iniziare: una piattaforma accessibile

Con una soglia di ingresso di soli 10 dollari, BYDFi rende il trading accessibile anche ai nuovi investitori. La registrazione è semplice e richiede solo un indirizzo e-mail o numero di telefono (senza verifica KYC obbligatoria). Inoltre, la piattaforma offre un pacchetto di benvenuto fino a 8.100 USDT, con ulteriori premi ottenibili completando attività molto semplici come l’attivazione dell’autenticazione a due fattori (2FA) e la configurazione di codici anti-phishing.

Conclusione:

BYDFi si distingue per la sua combinazione di sicurezza, trasparenza e strumenti avanzati. Il riconoscimento da parte di Forbes come uno dei dieci migliori exchange di criptovalute del 2023 testimonia la sua affidabilità e il valore che offre agli utenti. Grazie a una piattaforma intuitiva, strumenti di trading innovativi e un forte impegno verso la sicurezza, BYDFi rappresenta una soluzione ideale per chi vuole investire nel mondo delle criptovalute in modo semplice, sicuro ed efficace.