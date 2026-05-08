Tajani: a Rubio ho detto che anche Usa hanno bisogno di Ue e Italia

Roma, 8 mag. (askanews) – “Quella con il segretario di Stato americano” Marco Rubio “è stata una riunione positiva, ho ribadito l’importanza dell’unità dell’Occidente e delle relazioni transatlantiche che per noi sono fondamentali”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in dichiarazioni alla stampa dopo l’incontro, alla Farnesina, con il segretario di Stato Usa Marco Rubio.”Ho detto qual è la nostra posizione sulla situazione in Medio Oriente, siamo favorevoli e sosteniamo tutte le iniziative che possano portare ad un cessate il fuoco permanente.

Il segretario di Stato ha detto che loro aspettano la risposta iraniana, noi incoraggiamo il dialogo. Ho ribadito la disponibilità dell’Italia ad essere presente con la nostra Marina militare una volta raggiunto un cessate il fuoco stabile per lo sminamento e la garanzia di libertà di navigazione” nello Stretto di Hormuz.”Ho ribadito – ha aggiunto il ministro – che per noi è importante una presenza americana in Europa per rafforzare la Nato e naturalmente è importante anche un impegno forte degli europei da questo punto di vista, cosa che gli europei stanno facendo”.”Sono convinto che l’Europa ha bisogno dell’America” che “l’Italia ha bisogno dell’America ma anche” che “gli Stati Uniti hanno bisogno dell’Europa e dell’Italia, queste sono le relazioni transatlantiche.

L’unità dell’Occidente è fondamentale quindi mi pare anche positivo che l’incontro con il Santo Padre sia andato bene e questo credo che rassereni gli animi”, ha proseguito Tajani spiegando ai cronisti quanto ha detto nell’incontro col segretario di Stato Usa.”Ho fatto un cenno soltanto alla questione dei dazi, ma la materia commerciale non è competenza del segretario Rubio, quindi ho detto soltanto che non vogliamo guerre commerciali, siamo favorevoli a un grande mercato Europa-Stati Uniti-Canada-Messico, però questa era la nostra posizione, credo che le cose possano andare nel verso giusto”, ha proseguito Tajani.