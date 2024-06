G7: Renzi, 'a eventi internazionali tifo Italia, opposizione in aula'

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – "Vedo un pezzo della Cnn contro la Puglia. Voglio essere molto chiaro: quando ci sono eventi internazionali a guida italiana, io faccio il tifo per l’Italia. Punto. Indipendentemente dal Governo in carica. E dunque dico a chi attacca il Paese, giù le mani dalla Puglia. Basta con gli stereotipi usurati sul nostro Mezzogiorno. Che è bellissimo. E ha potenzialità di crescita pazzesche. In bocca al lupo alla presidenza italiana per il G7. Noi difendiamo sempre le nostre Istituzioni. Poi votiamo in Aula contro la fiducia al Governo, perché così deve fare l’opposizione. Ma quando il Governo ci rappresenta in consessi internazionali facciamo sempre il tifo per l’Italia. Sbaglio?". Così Matteo Renzi nella enews.