G7, Trump scherza con Meloni: "Io abbandonato", e lei: "Ma no..."

Evian (Francia), 16 giu. (askanews) – Scherzoso scambio di battute durante il G7 ad Evian, in Francia, fra il presidente Usa Donald Trump e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.Mentre stanno parlando con il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, quest’ultimo, rivolgendosi a Trump e Meloni, dice “You are friends again”, “siete di nuovo amici”.

Una frase a cui replica la premier: “We’ve always been friends”: “Siamo sempre stati amici”.A quel punto Trump, guardando Merz, commenta “Sono stato abbandonato”. Meloni ridendo, ribatte che non è vero: “No, you were not”.