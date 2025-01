Non ci sarà nessuna revisione del processo per il poliziotto condannato per falso aggravato per i fatti della scuola Diaz durante il G8 a Genova del 2001.

G8 e scuola Diaz, no alla revisione del processo per il poliziotto condannato

E’ stata dichiarata “inammissibile” la richiesta di revisione presentata dai difensori di Francesco Gratteri, il poliziotto condannato per falso aggravato per i fatti della scuola Diaz durante il G8 a Genova del 2001, quando era direttore del servizio centrale operativo delle Polizia. A deciderlo è stata la quinta sezione penale della Corte d’Appello di Milano, collegio presieduto da Francesca Vitale, come aveva chiesto anche la Procura generale guidata da Francesca Nanni, con la sostituta pg Paola Pirotta.

Istanza di revisione giudicata “Inammissibile”

La richiesta di revisione del processo per Francesco Grattieri è stata dichiarata “inammissibile“. La difesa del poliziotto, il quale era presente in aula, aveva depositato anche una mole di documenti. Le motivazione della decisione dei giudici sarà motivata tra 45 giorni. L’ex poliziotto potrà comunque fare ricorso in Cassazione. Ma ecco cosa aveva detto in passato: “sono dispiaciuto per quanto accaduto nella scuola Diaz, ma quella nei miei confronti la ritengo una sentenza ingiusta. Io quella notte sono stato ingannato.”