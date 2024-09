Gaia Tortora ha espresso profonda preoccupazione per quanto accaduto a Pomeriggio 5, definendolo come un evento estremamente grave.

Nella recente edizione del programma Pomeriggio 5, un uomo in fuga ha confessato in diretta di aver ucciso la madre, causando polemiche online, tra cui quella di Gaia Tortora, noto volto televisivo e vice direttrice del Tg La7. Tortora ha fortemente criticato l'operato dei colleghi, considerando la vicenda una grave violazione del codice etico giornalistico. Ha inoltre ricondiviso un post critico di Ermes Antonucci, giornalista del Foglio, che metteva in luce l'aspetto umano ed etico del problema. La conduttrice ha concluso esprimendo disappunto sulla decisione di trasmettere l'interrogatorio del presunto assassino, sottolineando l'importanza del rispetto e del giudizio nel mestiere del giornalista.

Gaia Tortora non ha solo parlato a Pomeriggio 5, ma ha espresso la sua opinione anche su coloro che hanno optato per trasmettere l’interrogatorio di Turetta. “Comprendo che i giornalisti hanno un lavoro da fare e l’interrogatorio di Turetta genera interesse e quote di ascolto. Tuttavia, non mi aggrada. Sarà compito di altri giudicarlo. C’è da essere grati che in altri paesi una cosa del genere non sarebbe consentita. Eppure, noi continuiamo su questa strada”. Sottolineo un concetto: è importante mostrare rispetto, avere una coscienza e un giudizio per comprendere che una volta che qualcuno si dichiara colpevole, diventa compito di altre persone e non dovrebbe essere reso noto in questo modo. Che follia!