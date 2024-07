Notte di paura per cinque ragazzi, che sono rimasti bloccati nell’ascensore di un bed and breakfast vicino al centro storico di Gallipoli, in provincia di Lecce.

Precipita ascensore di un bed and breakfast a Gallipoli

Secondo i primi accertamenti, l’impianto ha ceduto, precipitando di un piano con le persone ancora al suo interno. Tuttavia, i meccanismi di sicurezza si sono attivati, frenando la caduta e prevenendo una tragedia. Dalle prime ricostruzioni è emerso che l’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno verificato le condizioni di salute dei turisti.

Nessun ferito segnalato

Fortunatamente non sono stati segnalati feriti. Dopo aver rassicurato i malcapitati, i soccorritori hanno avviato le operazioni per liberarli dal vano ascensore. Le cause del malfunzionamento sono attualmente in fase di accertamento. Le forze dell’ordine dovranno fare luce sull’accaduto e determinare eventuali responsabilità.

I drammatici precedenti

La vicenda ha rievocato quanto successo nella notte tra il 30 giugno e il primo luglio a Fasano, quando la 25enne Clelia Ditano ha perso la vita a causa del malfunzionamento dell’ascensore del palazzo. La giovane è precipitata da circa 15 metri. Lo scorso anno, invece, un ascensore che trasportava coppia con una bambina piccola, è precipitato a Brindisi. Fortunatamente in quel caso non ci sono state gravi conseguenze, proprio grazie all’attivazione del sistema di frenata d’emergenza.