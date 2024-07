Un momento di divertimento si sarebbe potuto trasformare in una vera e propria tragedia, quando una giostra del luna park ha ceduto mentre era in funzione. L’incidente, avvenuto sul lungomare Galileo Galilei di Gallipoli, ha coinvolto quattro ragazzi.

Incidente su una giostra al luna park di Gallipoli

I giovani hanno riportato diverse contusioni; due di loro, di 9 e 14 anni, avevano anche sospette fratture. Tuttavia, gli accertamenti medici hanno dato esito negativo e i ragazzi sono stati dimessi. La giostra coinvolta è composta da seggiolini sospesi a lunghe catene, che ruotano mentre i partecipanti cercano di afferrare un pallone volante per vincere un giro gratuito.

La causa del cedimento

La rottura avrebbe coinvolto il palo in ferro che sosteneva il pallone, forse a causa di un uso improprio da parte di alcuni ragazzi. Il pubblico ministero di Lecce, Donatina Buffelli, ha ordinato il sequestro della giostra e dell’area circostante. Si attende ora la nomina di un consulente tecnico per accertare le cause dell’incidente.

Indagano gli inquirenti

Le verifiche dovranno determinare se le autorizzazioni per l’esercizio erano in regola e se il cedimento del palo sia attribuibile a un problema meccanico, strutturale o al comportamento degli utenti, che potrebbero aver ignorato i divieti previsti.