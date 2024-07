Si rompe una tubazione dell'acquedotto strada allagata a Fano

Verso le 5.40 di mattina, una tubazione della condotta idrica si è improvvisamente rotta, causando un grave allagamento in via Brigata Messina, a Fano.

Strada allagata a Fano

L’incidente ha rapidamente sommerso la strada e i seminterrati circostanti, creando disagi significativi per i residenti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno chiuso l’accesso alla strada per prevenire l’ingresso di automobilisti nella zona allagata. I tecnici dell’acquedotto Aset hanno lavorato incessantemente per contenere la perdita e riparare il danno. Dopo alcune ore, la squadra è riuscita a ripristinare il servizio idrico e a mettere in sicurezza la condotta. Nel frattempo, i proprietari dei seminterrati allagati hanno dovuto procedere con le operazioni di smaltimento dell’acqua.

Limitato l’utilizzo di acqua potabile

Per far fronte alla situazione, il Comune di Fano ha emesso un’ordinanza che limita l’uso dell’acqua potabile esclusivamente per le necessità alimentari. È vietato, quindi, utilizzarla per irrigare giardini o lavare veicoli.

Incendio nella notte a Pesaro

Nella notte si è verificato un altro incidente nelle Marche. Un incendio è divampato all’interno del centro di raccolta differenziata dei rifiuti di Marche Multiservizi in via Toscana, a Pesaro. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state circoscritte al compattatore da cui era partito il rogo, per poi essere spente.