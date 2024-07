L’allarme cavallette proviene da un piccolo comune di Vigno a Cagli, in provincia di Pesaro e Urbino. Gianluca Rossi, il titolare del ristorante ‘l’Hostaria del Vigno’, annuncia che la struttura è invasa dagli insetti.

Secondo il gestore del ristorante il numero di cavallette si aggira intorno ai dieci milioni. Il titolare spiega che gli insetti erano stati avvistati nel lago di Ca Scarpuccio, a un chilometro in linea d’aria dal suo locale:

Dopo aver preso d’assalto il ristorante, ora gli insetti si sono spostati nella vigna vicino la struttura e il titolare annuncia che se nessuno interviene verrà distrutta anche quella.

La situazione è fuori controllo: oltre al mancato incasso ci sono ingenti danni da affrontare nella struttura.

Il titolare racconta cosa sta succedendo:

“La parte superiore della siepe che recinta il locale è stata divorata per non parlare del mio orto, non c’è più un ceppo di insalata, hanno mangiato di tutto, dalle zucchine alla salvia, i cocomeri e i meloni, per adesso si sono salvati solo i pomodori perché non sono maturi e quindi acidi, ora qualche migliaio di cavallette si sono spostate sulla vigna, mangeranno anche quella se nessuno interviene”.