Gb: Harry arrivato a Clarence House per incontrare re Carlo**

Londra, 10 set. (Adnkronos) – Il principe Harry è arrivato a Clarence House, a Londra, per incontrare il padre, re Carlo. Lo riportano i media britannici. L'ultima volta che il sovrano e il secondogenito si sono visti è stato nel febbraio 2024, quando il duca di Sussex volò dalla California nella capitale inglese dopo che il monarca aveva annunciato di essere in cura per un cancro.