Gene Hackman e la moglie Betsy trovati morti in casa

(Adnkronos) - Il leggendario attore hollywoodiano Gene Hackman è stato trovato morto nella sua casa di Santa Fe, nel New Mexico, insieme alla moglie, la pianista classica Betsy Arakawa, secondo quanto riporta il Santa Fe New Mexican. La polizia della contea di Santa Fe ha scoperto il corpo de...

(Adnkronos) – Il leggendario attore hollywoodiano Gene Hackman è stato trovato morto nella sua casa di Santa Fe, nel New Mexico, insieme alla moglie, la pianista classica Betsy Arakawa, secondo quanto riporta il Santa Fe New Mexican. La polizia della contea di Santa Fe ha scoperto il corpo del due volte premio Oscar, 95 anni, e della 63enne Arakawa – sua moglie da 34 anni e il loro cane – mercoledì pomeriggio. Non si sospetta alcun omicidio e non è stata resa nota la causa della morte.

Lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, ha confermato la notizia oggi senza far riferimento né alla causa del decesso né a quando la coppia potrebbe essere morta: "Tutto quello che posso dire è che siamo nel bel mezzo di un'indagine preliminare sulla morte, in attesa dell'approvazione di un mandato di perquisizione", ha affermato.