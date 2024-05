In un’era in cui l’informazione è alla portata di tutti, la qualità e l’affidabilità dei contenuti diventano essenziali, specialmente quando si parla di genitorialità. È qui che Genitore Informato, il progetto ideato da Claudia Denti e Severino Cirillo nel 2018, emerge come un faro di supporto per i genitori. Fondato con l’obiettivo di creare una community solida e informativa, Genitore Informato oggi conta circa 300.000 membri attivi, una cifra che testimonia l’impatto e la rilevanza di questa iniziativa nel panorama italiano e, a breve, anche internazionale.

L’espansione verso nuovi orizzonti con Parentalife

Recentemente, Genitore Informato ha espanso il suo raggio d’azione oltre i confini nazionali con il lancio di Parentalife. Questa nuova sezione mira ad amplificare il supporto di Genitore Informato in un contesto internazionale, trasferendo lo stesso spirito e le stesse strategie che hanno funzionato così bene in Italia. L’obiettivo è chiaro: fornire a un pubblico globale gli strumenti e le conoscenze per affrontare le sfide della genitorialità moderna con consapevolezza e informazione.

“Impara a Dire No”: un libro per i nostri tempi

Un’altra pietra miliare per Genitore Informato è la prossima pubblicazione del libro “Impara a Dire No”, edito con la prestigiosa Rizzoli. Quest’opera non è solo un manuale, ma una vera e propria guida per i genitori, basata sulla Disciplina Umami, un approccio originale sviluppato dai fondatori. La Disciplina Umami enfatizza l’importanza dell’equilibrio tra amore, limiti, e autonomia, offrendo strategie pratiche per gestire le dinamiche familiari in modo efficace e rispettoso, senza dimenticare la centralità del genitore.

Collaborazioni di successo

Il successo di Genitore Informato non si misura solo attraverso la sua community o le pubblicazioni, ma anche attraverso le collaborazioni strategiche che ha saputo instaurare. Dopo grandi brand come Polaroid, Sanofi e Meta, un esempio recente è la partnership con TheFork in occasione della festa della mamma, un’iniziativa che ha permesso di combinare la celebrazione dell’evento con l’offerta di esperienze di valore per le famiglie. Queste collaborazioni non solo aumentano la visibilità del brand, ma rafforzano anche la sua reputazione come punto di riferimento affidabile e di qualità per la genitorialità.

Un futuro da punto di riferimento per la genitorialità consapevole

L’ambizione di Genitore Informato non si ferma qui. L’obiettivo a lungo termine è diventare il punto di riferimento indiscusso per la genitorialità consapevole in Italia. Con una base solida di follower e il costante impegno nella creazione di contenuti pertinenti e utili, il progetto è ben avviato per raggiungere questo traguardo. La genitorialità è un viaggio complesso e in continua evoluzione, e avere una risorsa come Genitore Informato a disposizione può fare una differenza significativa nella vita di molti genitori.

In un mondo in rapido cambiamento, avere punti di riferimento solidi, affidabili e in linea con i tempi è più importante che mai, e Genitore Informato vuole permettere ai genitori di avere la tranquillità di sapere che stanno muovendosi al meglio per i loro figli, il nostro futuro.