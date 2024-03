Steward e hostess: l'importanza del personale per organizzare eventi di successo

Tra i numerosi aspetti a cui si deve prestare attenzione in vista dell’organizzazione di un evento, per avere la certezza di conseguire gli obiettivi auspicati, uno dei più importanti è rappresentato senza dubbio dalla scelta delle hostess e degli steward. Queste figure professionali, in effetti, possono essere considerate una sorta di biglietto da visita dell’evento stesso, e quindi dell’azienda o del marchio che se ne fanno promotori. Sono numerosi i compiti che possono essere demandati a hostess e steward, la cui mansione principale consiste nell’accogliere gli invitati, mettendo a loro disposizione tutte le informazioni di cui necessitano.

Perché c’è bisogno di hostess e steward

Sia gli steward che le hostess costituiscono una vera e propria interfaccia fra chi partecipa a un evento e chi quell’evento lo organizza. Ciò è vero a prescindere dal tipo di evento di cui si sta parlando, sia esso di carattere commerciale, di natura sportiva o a tema culturale. Se è vero che la bella presenza è un fattore auspicabile, è altrettanto vero che questo aspetto non si può considerare l’unico requisito che è importante soddisfare al fine dello svolgimento delle mansioni. Hostess e steward sono chiamati a dare una connotazione positiva a tutto l’evento, agendo in maniera che tutti i presenti siano a proprio agio.

L’immagine di un evento

Il loro modus operandi, pertanto, va a influire anche sull’immagine della manifestazione e dalle modalità di lavoro. In sintesi, il successo di un evento è correlato anche all’operato di hostess e steward; di conseguenza, la loro selezione deve essere effettuata con la massima attenzione e in maniera accurata. Stiamo parlando di ruoli che è opportuno non sottovalutare. Che si tratti di organizzare un convegno, un congresso o qualunque altro tipo di appuntamento, la selezione può essere diretta, ma esiste anche un’altra strada che si può percorrere: quella che porta ad affidarsi a un’agenzia specializzata.

Che cosa serve per diventare hostess e steward

Le hostess e gli steward supportano gli organizzatori di un evento: svolgere tale lavoro è molto meno semplice di quel che si possa immaginare. La bella presenza è solo uno dei requisiti da soddisfare; occorre, poi, essere in possesso di un livello di cultura generale più che adeguato, oltre che di ottime qualità dal punto di vista caratteriale e sul piano comportamentale. Oltre che nel momento in cui l’evento si svolge, spesso steward e hostess sono coinvolti anche in precedenza, e ciò nel corso dell’allestimento. Essi sono chiamati ad assicurare la migliore assistenza possibile al pubblico, dando indicazioni e informazioni.

Un ruolo decisivo

Le hostess congressuali sono tenute a seguire una formazione ad hoc e lavorano con il coordinamento degli organizzatori. Le hostess promoter, invece, si dedicano in maniera specifica alla promozione di un marchio o di un prodotto. Tali figure nella maggior parte dei casi trovano impiego in fiere o comunque in spazi commerciali in cui si prevede di allestire degli stand. A volte, infine, steward e hostess possono essere presenti anche a cene di gala, dove rappresentano il volto del marchio e sono chiamati ad agire di conseguenza.

A chi rivolgersi per reclutare steward e hostess

