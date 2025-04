Genova: Boldrini, 'contro Salis becero maschilismo'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – "'Carina, ma non è un concorso di bellezza'. Ancora una volta, per attaccare una avversaria politica, si ricorre al più becero maschilismo. Questa volta è toccato alla candidata sindaca di Genova del centro sinistra, Silvia Salis, che si è sentita rivolgere questa espressione evidentemente sessista da parte del senatore Gasparri".

Lo dichiara Laura Boldrini, deputata Pd e Coordinatrice dell'Intergruppo della Camera per le donne, i diritti e le pari opportunità.

"Come se non bastasse, Gasparri spiega di avere rivolto a candidati uomini attacchi 'ben più severi', e anche questa è un’altra forma di sessismo. Ha forse detto a un uomo che era 'carino' ma che non stava partecipando a un 'concorso di bellezza'? No. La verità è che Gasparri non ha argomenti validi per screditare Salis quindi, essendo una donna, ricorre alla mai sopita arma del maschilismo che sia ben chiaro, qualifica chi la usa, non chi la riceve. E' inutile che tiri fuori il tema dell'esperienza per tentare di offuscare la natura, deplorevole, del suo attacco. A Silvia Salis, che è una donna preparata e con un programma serio per il governo di Genova, tutta la mia solidarietà: avanti a testa alta".