GENOVA E LA MULTA A BASSETTI PER RUMORE ELEVATO

Il noto infettivologo Matteo Bassetti è stato multato dalla polizia di Genova per il volume eccessivo della musica durante la celebrazione del compleanno di suo figlio, che si svolgeva nella sua abitazione. Bassetti ha condiviso la sua esperienza in un video sui social, raccontando che le forze dell’ordine sono intervenute intorno alle 23:30 per avvisarlo del disturbo causato dal suo festeggiamento.

In una diretta Instagram, ha espresso il suo disappunto: “Questa è Genova, questa è l’Italia”. Ha anche messo in discussione il modo in cui viene gestita la situazione, suggerendo che lo stesso trattamento non si sarebbe avuto in zone più vivaci come i vicoli cittadini. “Sembra che si persegua chi è già in una posizione debole, mentre si tollerano altri comportamenti”, ha aggiunto, sottolineando il suo disincanto nei confronti della città.

Dall’altra parte, l’assessore alla polizia locale, Sergio Gambino, ha risposto a Bassetti assicurando che le operazioni della polizia avvengono con imparzialità e competenza in ogni area della città. Inoltre, ha chiarito che l’intervento era frutto di un reclamo riguardante il volume della musica che impediva il riposo ai residenti.