Giani ha annunciato che richiederemo la dichiarazione di stato di emergenza a causa del maltempo che ha colpito l'Alto Mugello.

Il recente diluvio ha causato danni significativi anche in Toscana, in particolare nell’Alto Mugello. Sebbene non ci siano state perdite di vite, si sono verificati frane, smottamenti e strade bloccate, provocando danni nelle aree di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola. Una valutazione iniziale stima che i danni ammontino a circa 5 milioni. E’ sconcertante il fatto che il Governo, pur dichiarando lo stato di emergenza per l’Emilia Romagna e le Marche, non abbia preso in considerazione la Toscana. Questo è quanto affermato dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Giani afferma in una dichiarazione che nei prossimi giorni forniranno la documentazione al Governo e che lunedì prossimo probabilmente dichiareranno lo stato di emergenza a livello regionale.