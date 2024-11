A quasi due anni dalla prematura scomparsa di Gianluca Vialli, il 5 gennaio 2024 a Londra, si è spento il papà Gianfranco Vialli, deceduto a Cremona all’età di 95 anni. Il suo nome in città era molto conosciuto non solo per essere il papà del campione di calcio deceduto dopo aver combattuto con tutte le sue forze contro il cancro ma anche per la sua attività imprenditoriale.

Morto il papà di Gianluca vialli: aveva 95 anni

Il decesso di Gianfranco Vialli è avvenuto il 7 novembre 2024: il suo nome a Cremona ma anche nei vicini comuni era molto conosciuto certamente per il suo legame di sangue con l’ex giocatore Gianluca Vialli ma anche per essere titolare di un’azienda, la Casitalia di Spinadesco, che si occupava della produzione di prefabbricati. Residente in via dei Mille, nel cuore di Cremona, l’anziano lascia la moglie Maria Teresa ed i quattro figli Nino, Maffa, Mila e Marco. La sua vita è stata interamente dedicata al lavoro e alla famiglia ed in tanti ricordano come, insieme ai suoi stretti parenti, si trovasse spesso a Grumello Cremonese ed Uniti, a poca distanza dalla città.

Qui infatti i Vialli possiedono un castello nel quale i figli di Gianfranco sono creciuti ed è sempre qui che Gianluca Vialli ha avviato la sua carriera calcistica giocando nel Pizzighettone ed in seguito nella Cremonese. Un grande imprenditore ed una persona molto amata, sono in tanti in queste ore a stringersi attorno alla famiglia esprimendo loro condoglianze e affetto.