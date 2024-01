Il 5 gennaio 2024 si celebra il primo anniversario della scomparsa di Gianluca Vialli, l’ex campione che è morto a Londra nei primi giorni del 2023 dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas.

Gli ultimi giorni di Gianluca Vialli: la testimonianza commovente del fratello

Nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, Nino Vialli ha raccontato gli ultimi giorni trascorsi con suo fratello Gianluca in clinica. Nino, che risiedeva in Thailandia negli ultimi anni, ha espresso il suo dolore per non aver potuto trascorrere abbastanza tempo con Gianluca dopo la scoperta della sua malattia. Nonostante la distanza fisica, Nino e sua moglie Nadia sono stati a Londra incessantemente per supportare Gianluca durante quei difficili momenti. Ricorda ancora l’atteggiamento deciso del fratello nel voler smettere di soffrire, ma ammette che questa volontà di arrendersi era fuori dal carattere di Gianluca. La malattia aveva purtroppo preso il sopravvento, lasciandoli solo accanto a lui mentre dormiva sempre più frequentemente e si svegliava sempre meno.

La straordinaria carriera di Gianluca Vialli

Gianluca Vialli ha avuto una carriera calcistica straordinaria, che è iniziata sin da quando era solo un bambino e giocava nel cortile di casa. La sua passione per il calcio si è sviluppata fin dai suoi primi anni di vita, e con il tempo ha dimostrato di avere un talento superiore alla media. La sua decisione di trasferirsi in Inghilterra è stata motivata dalla sua preferenza per un calcio orientato al gioco anziché al risultato. Questa scelta si è rivelata vincente, portandolo a brillare in numerosi successi internazionali. La sua competenza nel campo del calcio lo ha anche reso un collaboratore apprezzato da Roberto Mancini durante gli Europei, dimostrando ancora una volta la sua abilità nel ruolo che gli si addiceva.