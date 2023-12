L’attuale ct dell’Arabia Saudita Roberto Mancini si gode una positiva partenza della sua Nazionale nelle gare di qualificazione ai Mondiali del 2026. In passato Mancini è stato anche allenatore del Manchester City, tra le tante avventure affrontate in carriera. E proprio su quell’esperienza è tornato a parlare Micah Richards, ex terzino degli inglesi, che ha svelato un curioso retroscena sull’addio del Mancio.

Il retroscena sull’esonero di Mancini

Dopo tre trofei vinti tra cui lo storico successo in Premier League nel 2011-12, Mancini viene esonerato dal Manchester City. Richards, ex difensore di City e Fiorentina, è tornato così su quell’addio: “Ricordo che eravamo al Landmark Hotel. Eravamo tutti seduti attorno al tavolo e ricordo che lui venne da noi e ci disse: ‘È finita per me’. È stato strano. Metà del tavolo era sventrato, ma l’altra metà stava quasi esultando. Era assolutamente ridicolo. Ma come, pensavo, lui ha appena perso il lavoro e tutti sorridono e scherzano”.

Mancini esonerato dal Manchester City, Richards: “Esultavano anche i titolari”

Intervistato dal podcast The rest is football, Richards ha poi confessato come ad esultare per l’esonero di Mancini dal Manchester City furono anche molti dei calciatori inamovibili di quella squadra: “La cosa peggiore è stata che anche quelli che erano nella squadra titolare esultavano. Era una follia”.

Le avventure successive

Dopo l’esperienza al City, Roberto Mancini ha vissuto altri avventure molto importanti nella sua carriera da allenatore. Prima è approdato al Galatasaray, poi tornato all’Inter, e andato poi allo Zenit in Russia, prima di scrivere la storia sulla panchina dell’Italia vincendo gli Europei a Wembley nel 2021. Attualmente guida l’Arabia Saudita.