Nazionale, Spalletti: "Non abbiamo rubato niente. Ci siamo meritati la qualificazione"

Sta facendo ancora discutere il rigore non assegnato all’Ucraina e che ha decretato la qualificazione diretta della Nazionale azzurra di calcio ai prossimi campionati europei del 2024. Il commissario tecnico Luciano Spalletti, a margine dell’evento “L’Europa di Domani” che si è svolto a Roma è tornato a parlare di quell’episodio che è stato attaccato dalla stampa straniera: “Non abbiamo rubato niente, abbiamo non meritato, ma strameritato di qualificarci all’Europeo”, ha rivendicato il CT azzurro.

Il tecnico della Nazionale Italiana – riporta ANSA – tornando sull’episodio ha osservato: “Se uno va a estrapolare quell’episodio per venirci contro non è giusto, senza guardare al resto della prestazione della squadra. La partita era difficile per la pressione che aveva e quell’episodio può essere dubbio, ma non certo chiaro come lo vogliono mettere tanti. Dispiace”.

Spalletti: “Juventus-Inter da scudetto? Troppo”

Non ultimo, l’allenatore ha fatto un bilancio di quali squadre potrebbero aspirare a vincere il prossimo scudetto: “Juventus-Inter da Scudetto? Troppo presto. Milan e Napoli sono dentro a piedi pari ancora, perché le conosco, ho visto le qualità dei calciatori di cui dispongono e quelle degli allenatori. Sono club top che possono ancora vincere il campionato”.