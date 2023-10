Calcioscommesse, Spalletti su Corona (ma non lo nomina): "Va a sciacallare per pubblicità"

Le dichiarazioni fatte da Fabrizio Corona sul calcioscommesse e che hanno portato ad essere indagati Zaniolo, Tonali e Fagioli si sono abbattute come un fulmine a ciel sereno anche sulla nazionale sconvolgendone gli equilibri. Il CT azzurro Luciano Spalletti, nel parlare con i cronisti RAI, pur mantenendo un certo rigore, non ha mancato di far sentire il suo sostegno ai calciatori coinvolti. Non è sfuggito tuttavia il riferimento più che evidente a Fabrizio Corona.

Spalletti attacca Fabrizio Corona (senza nominarlo): “Ci sono persone che sciacallano per pubblicità”

L’allenatore azzurro Luciano Spalletti nella dichiarazione fatta poche ore prima del match importantissimo contro Malta ha osservato: “I calciatori devono capire che sono personaggi famosi e che ci sono altri che diventano famosi andando a spiare e a sciacallare su di loro per avere pubblicità”. Del resto, Spalletti non ha avuto vita facile nella scelta dell’attacco. Oltre a Zaniolo, il tecnico ha dovuto fare a meno di Zaccagni, così come di Immobile e Retegui, questi ultimi due fuori per infortunio.

“Berardi? Un leader della Nazionale”

Non ultimo dal commissario tecnico sono arrivate parole di elogio verso l’attaccante del Sassuolo, Domenico Berardi: “Per quello che ha fatto vedere nel suo club, ha già dimostrato di essere un leader della Nazionale: ha dimostrato di essere un calciatore di livello top. La sensazione che ha chiunque è quella di un calciatore fortissimo, un calciatore infinito per i colpi che ha. Veramente ha in canna il colpo del KO: è un pugile peso massimo”.