Un nuovo scandalo ha investito negli ultimi giorni il mondo del calcio e, in particolare, quello italiano dei massimi livelli. Tutto è iniziato con la soffiata di qualche mese fa di Fabrizio Corona, in cui l’ex re del gossip dichiarava che il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli avesse un problema di ludopatia che lo aveva portato ad avere grossi debiti con alcuni creditori.

Scommesse, Tonali chiede aiuto: la vicenda

Nei giorni scorsi, la vera storia, o almeno una parte di essa, è venuta a galla. La Procura ha aperto un’indagine su Fagioli che ha ammesso di aver scommesso. Dalle analsi delle sue chat sono emersi poi i nomi di altri calciatori invischiati in questo giro (ancora non è chiaro se i calciatori scommettessero sulle partite delle proprie squadre). Fra di loro troviamo nomi di spicco come quelli di Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle ed ex Milan, insieme al fantasista che fino all’anno scorso militava nella Roma, ha abbandonato il ritiro azzurro nella Nazionale.

Scommesse, Tonali chiede aiuto: la ludopatia

Le ultime novità emerse da questa storia losca riguardano proprio Sandro Tonali. Il forte centrocampista lodigiano, infatti, secondo le ultime informazioni che arrivano, avrebbe ammesso al procuratore di avere un problema con la ludopatia. Non solo, a successiva richiesta, Tonali avrebbe anche accettato di farsi seguire da uno specialista che potrebbe aiutarlo ad uscire da questo spiacevole loop in cui si sarebbe cacciato. La ludopatia, ricordiamo, è una vera e propria patologia e come tale può e deve essere curata seguendo i consigli degli esperti della materia.