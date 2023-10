La Nazionale è sotto shock per l’allontanamento di Sandro Tonali e di Nicolò Zaniolo, implicati nel caso scommesse che aveva già travolto il calciatore della Juventus Nicolò Fagioli. Il clima surreale e teso che pervade la squadra a poche ore da Italia-Malta è stato confermato anche dal commissario tecnico degli azzurri, Luciano Spalletti.

Scommesse, Nazionale sotto shock per l’allontanamento di Tonali e Zaniolo

L’inchiesta sulle scommesse illegali ha aperto una voragine nel mondo del calcio italiano. Il coinvolgimento di alcuni giocatori della Nazionale nella spinosa vicenda, infatti, ha inevitabilmente avuto ripercussioni sull’Italia del ct Luciano Spalletti che, fino a giovedì 12 ottobre, era riunita a Coverciano per prepararsi alla sfida di Bari contro Malta per le qualificazioni dei prossimi Campionati europei.

Oltre a Nicolò Fagioli della Juventus, a essere implicati nel caso delle scommesse illegali, stando all’avviso di garanzia consegnato nel pomeriggio di giovedì dalle forze dell’ordine, sono infatti anche Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. La scoperta, scaturita dalle rivelazioni di Fabrizio Corona tramite la sua testata Dillingernews.it, ha avuto ripercussioni sull’intero gruppo della Nazionale che ha perso due risorse.

Spalletti alla vigilia di Italia-Malta: “C’è smarrimento, ma dobbiamo reagire”

Con l’iscrizione nel registro degli indagati di Tonali e Zaniolo, la Figc ha deciso di consentire ai due calciatori di rientrare a casa e lasciare il ritiro, di comune accordo con lo staff tecnico della Nazionale.

“Nessuno ci ha imposto niente, ci siamo scelti tutto: noi vogliamo essere una squadra seria. Purtroppo, per la situazione che si era creata, non c’erano altre soluzioni, se non permettere loro di raggiungere i propri cari, le proprie abitazioni e le proprie situazioni lavorative”, ha dichiarato il ct in occasione della conferenza stampa che si è tenuta alla vigilia di Italia-Malta, la partita che verrà giocata sabato 14 ottobre a Bari. “In questo tipo di situazioni si sta bene a casa e mi auguro che loro possano chiarire tutto, possano dimostrare la loro estraneità e tornare tra noi: sono due calciatori forti, molto forti”.

Le dichiarazioni del ct in conferenza stampa

Nel pomeriggio di venerdì 13 ottobre, gli azzurri sono arrivati a Bari, dove verrà disputata la partita contro Malta. L’atmosfera, tuttavia, è inevitabilmente molto tesa. Il clima surreale che pervade la Nazionale traspare anche dalle parole di Spalletti.

“Non si può rimanere incastrati in questa situazione”, ha detto il commissario tecnico. “Bisogna andare oltre, abbiamo avuto tutto il giorno per riuscire ad analizzare questa cosa, ad avere questo senso di dispiacere e di smarrimento. Però poi domani dobbiamo andare ad agire: la cosa va lasciata fuori”, ha aggiunto, lasciando intendere la tensione che si respira nello spogliatoio azzurro a poche ore da una partita in cui l’Italia non può commettere errori.