Le forze dell’ordine, su disposizione della Procura della Repubblica di Torino, hanno notificato un avviso di garanzia ai calciatori Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo nell’ambito del caso scommesse. Il centrocampista e l’attaccante, dopo un interrogatorio di oltre un’ora, hanno lasciato il ritiro della Nazionale a Coverciano.

Scommesse, avviso di garanzia a Tonali e Zaniolo: i calciatori lasciano il ritiro a Coverciano

Sandro Tonali, 23 anni, e Nicolò Zaniolo, 24 anni, risultano indagati nel caso delle scommesse. Le forze dell’ordine si sono recate a Coverciano, tempio della Nazionale azzurra in cui il nuovo ct Spalletti sta lavorando per le partite di qualificazione all’Europeo con Inghilterra e Malta, per notificare un atto di perquisizione ai due calciatori. Sia Tonali che Zaniolo, dopo aver ricevuto la notifica, hanno lasciato il ritiro e sono tornati a casa.

A quanto si apprende, l’avviso di garanzia è stato notificato al centrocampista 23enne del Newcastle e all’attaccante 24enne dell’Aston Villa dalla Procura di Torino. La visita degli uomini della squadra mobile ha avuto una durata di circa due ore e mezza, dalle 18:00 alle 20:30.

La nota della Figc

In questo contesto, poco prima delle ore 20:00 di giovedì 12 ottobre, la Figc ha diffuso un comunicato con il quale è stato comunicato il congedo ai due calciatori. “A prescindere dalla natura degli atti, ritenendo che in tale situazione non siano nella necessaria condizione per affrontare gli impegni in programma nei prossimi giorni, anche a loro tutela la Federazione ha deciso di consentirne il rientro presso i rispettivi club”, si legge nella nota diffusa dalla Figc.

Sia Tonali che Zaniolo verranno interrogati nell’ambito dell’inchiesta avviata dalla Procura di Torino sul centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli, 22 anni, attualmente indagato per scommesse illegali su web.