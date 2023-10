Dani Alves accusato di stupro, l’ex moglie: “Per me è morto, non esiste ...

Intervenendo al programma Cuatro al dìa, l’ex moglie di Dani Alves, Dinorah Santana, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo rapporto con il calciatore, asserendo di considerarlo morto e di volere che scompaia per sempre dalla sua vita.

Parla l’ex moglie di Dani Alves: “Per me è morto”

“Per me è morto, non esiste più”. Sono queste le parole pronunciate da Dinorah Santana in riferimento all’ormai ex marito Dani Alves. Santana ha rilasciato una dichiarazione tanto semplice quanto brutale durante il suo intervento al programma Cuatro al dìa.

Alves, ex terzino di Barcellona, Juventus e PSG, è attualmente accusato di aver stuprato una giovane donna all’interno della discoteca di Sutton. Da qui, l’astio dell’ex moglie del calciatore.

L’accusa di stupro

“Tutto quello che ho detto, senza pressioni, l’ho fatto per aiutare il padre dei miei figli”, ha continuato Santana durante la sua partecipazione in qualità di ospite a Cuatro al dìa. “Mi hanno anche usato”, ha aggiunto.

L’ex moglie di Alves, poi, ha sentenziato: “Essere figli di un presunto stupratore è qualcosa di molto spiacevole. Voglio che scompaia dalla mia vita”.