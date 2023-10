Brutta svolta per il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez: il Tribunale di Milano – sezione Lavoro – ha emesso una condanna nei suoi confronti. Il motivo? Il licenziamento ingiusto di una giovane baby sitter di 27 anni, impiegata per prendersi cura di sua figlia. Questa decisione è stata presa dopo che la ragazza aveva rivelato di essere affetta da una grave malattia che l’ha purtroppo portata alla morte in breve tempo. La corte milanese ha concluso che il licenziamento è stato illegittimo e ha ordinato a Martinez di risarcire la famiglia della giovane. Una vicenda estremamente tragica che ha coinvolto il talentuoso numero #10 della formazione nerazzurra.

Lautaro Martinez: la baby sitter della figlia

Come racconta FanPage, Lautaro Martinez aveva impiegato la giovane ragazza come baby sitter per la sua figlioletta. Tuttavia, otto mesi dopo l’assunzione, la 27enne è stata ricoverata d’urgenza in ospedale a causa di forti dolori addominali. È stato in quel momento che è emerso che non si trattava di un problema temporaneo, ma piuttosto della scoperta di una malattia gravissima.

Lautaro Martinez: il licenziamento della donna

Dopo il ricovero ospedaliero, la situazione ha preso una piega ancora più difficile per la giovane donna. Mentre lottava contro le conseguenze devastanti della grave malattia, ha ricevuto una notizia scioccante: il licenziamento da parte di Lautaro Martinez. Il motivo addotto dal calciatore era che la baby sitter aveva superato il limite massimo consentito per le assenze dovute a motivi di salute.

Lautaro Martinez: a chi dovrà versare il risarcimento?

La giovane baby sitter ha vissuto il comportamento del suo ex datore di lavoro come profondamente ingiusto e ha cercato assistenza legale per difendere i suoi diritti. Nonostante vari tentativi di risolvere la questione in modo amichevole, che sono stati respinti dagli avvocati di Lautaro Martinez, la controversia ha raggiunto il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Milano. Il giudice ha recentemente emesso una sentenza che dichiara il licenziamento illegittimo e condanna Lautaro Martinez al pagamento delle spese legali. Inoltre, il calciatore è tenuto a versare una somma a titolo di risarcimento a favore degli eredi della giovane donna, la quale purtroppo è deceduta a causa della malattia per cui era stata licenziata dall’argentino lo scorso gennaio.