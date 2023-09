Massimo Moratti ricoverato in ospedale: le sue condizioni

Massimo Moratti ricoverato in ospedale: le sue condizioni

Massimo Moratti è stato ricoverato all’ospedale Galeazzi di Milano, per sottoporsi ad un intervento al cuore

Massimo Morattisi trova ricoverato all’ospedale Galeazzi di Milano, dove si sarebbe sottoposto ad un intervento di angioplastica al cuore.

Massimo Moratti ricoverato in ospedale: le sue condizioni

L’ex presidente dell’Inter, 78enne, è stato sottoposto ad un intervento al cuore, presso il Galeazzi di Milano. Le sue condizioni sono stabili e si prevede un decorso postoperatorio positivo. L’imprenditore milanese, infatti, potrebbe essere dimesso entro un paio di giorni.

L’intervento di angioplastica

L’intervento di angioplastica, eseguito presso l’ospedale Galeazzi, era in programma da diverso tempo. L’operazione mira a ripristinare il flusso sanguigno nelle arterie coronarie ostruite. Queste ultime, infatti, forniscono sangue e ossigeno al muscolo cardiaco, e quando diventano parzialmente o completamente ostruite da placche di grasso e calcio, possono causare problemi cardiaci come l’angina (dolore toracico) o persino un infarto del miocardio (attacco cardiaco). In base a quanto dichiarato dallo staff medico dell’ex nerazzurro, l’intervento è andato bene e si prevede una rapida ripresa.

Dai nerazzurri all’oro nero

Moratti è stato Presidente dell’Inter dal 1995 al 1999 e poi nuovamente dal 2004 al 2013. Durante il suo mandato, la squadra nerazzurra ha vissuto un periodo di successo, vincendo numerosi titoli di Serie A e ottenendo la storica tripletta nel 2010, con la vittoria del campionato italiano, della Coppa Italia e della UEFA Champions League. Oltre al calcio, Moratti è stato coinvolto in varie altre attività imprenditoriali, incluso il settore petrolifero. È, infatti, Presidente del Gruppo Saras, che si occupa di raffinazione del petrolio e produzione di energia elettrica.