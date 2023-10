L’ex paparazzo ha annunciato che sta per svelare il nome di un secondo calciatore coinvolto nel calcioscommesse, e sembra che si tratti di un giocatore di fama nazionale.

Corona pronto a svelare un nuovo nome

Dopo l’inaspettata rivelazione riguardante Nicolò Fagioli, Fabrizio Corona sembra intenzionato a gettare nuova luce sul controverso mondo delle scommesse e ha annunciato che sta per svelare il nome di un secondo calciatore coinvolto nel calcioscommesse, e sembra che si tratti di un giocatore di fama nazionale.

Nicolò Fagioli coinvolto in un’indagine sulle scommesse

Tutto ha avuto inizio quando, circa due mesi fa, Fabrizio Corona aveva parlato pubblicamente su Telegram di una “clamorosa dipendenza” e dei debiti di un giovane calciatore di nome Nicolò Fagioli, coinvolto in un’indagine sulle scommesse illegali condotta dalla Squadra Mobile di Torino. Tale rivelazione aveva scosso il mondo del calcio, portando alla luce problemi legati al gioco d’azzardo all’interno della comunità calcistica.

Annuncio su Instagram

Attraverso un post su Instagram, Corona ha annunciato che rivelerà il nome di un secondo calciatore coinvolto nelle scommesse illegali. Nel messaggio, Corona ha specificato che questo calciatore fa parte della Nazionale, aggiungendo ulteriore suspense all’attesa di questa nuova rivelazione. Il 12 ottobre, giorno dell’annuncio, Corona ha iniziato a pubblicare storie sul suo profilo Instagram, alimentando ulteriormente l’interesse del pubblico.

Corona interrogato dalla polizia

In un video, ha dichiarato che la polizia si era presentata a casa sua per interrogarlo in qualità di “persona informata sui fatti.” Poco dopo questo annuncio, si è diretto in Questura per fornire ulteriori dettagli. In seguito a questa comparsa in Questura, Fabrizio Corona ha rilasciato dichiarazioni aggiuntive sul caso. Ha dichiarato che Nicolò Fagioli non è l’unico calciatore coinvolto in questo tipo di attività nel campionato italiano, sottolineando che ci sono molti altri giocatori attualmente in attività che scommettono denaro.

Una rivelazione che spaventa il mondo del calcio

Corona ha promesso di rivelare il nome di questo secondo calciatore coinvolto, che è molto più famoso di Fagioli e attualmente gioca all’estero. La rivelazione di questi nomi potrebbe avere un impatto significativo sul calcio nazionale e richiedere ulteriori indagini per chiarire la portata dei problemi legati al gioco d’azzardo all’interno del mondo sportivo. Resta da vedere come si svilupperà la situazione e se altre rivelazioni saranno fatte in futuro.