Calcio, Totti e Spalletti fanno pace: l'abbraccio al Bambino Gesù

Dopo anni di scontri e veleni per la bandiera della Roma, Francesco Totti e per il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti è arrivato il momento di mettere da parte ogni divergenza. L’occasione è stata una visita ai piccoli pazienti dell’ospedale Bambino Gesù di Roma. I due si sono scambiati saluti e abbracci. I bambini hanno invece donato all’allenatore azzurro una coppa dorata e alcuni poster.

Spalletti e Totti fanno pace: l’abbraccio davanti all’ospedale Bambin Gesù

Il tecnico della Nazionale – riporta Sky Sport – ha commentato così l’incontro con la bandiera della Roma: “Non poteva esserci occasione migliore per ritrovarci. Se questo momento lo doniamo a qualcuno è ancora meglio: le cose non le dobbiamo fare per noi, ma per gli altri. C’erano moltissime persone che avevano piacere di questa riappacificazione, anche se sotto sotto non avevamo mai litigato, anzi ci siamo sempre stimati. E in un’epoca di conflitti, nella quale noi grandi tendiamo a litigare spesso, trovarsi qui ad abbracciarci donandolo ai bambini, attraverso i loro occhi può essere un messaggio per un futuro sempre migliore”.

Totti su Italia-Macedonia del Nord: “Domani è una partita importante per tutti!”

L’ex capitano giallorosso, dal canto suo ha evidenziato la grande importanza che ha ricoperto la visita all’ospedale pediatrico della capitale. Non ultimo rivolto un pensiero all’appuntamento di venerdì 17 novembre contro la Macedonia del Nord: “Domani è una partita importante per tutti, non c’è stato bisogno di dirgli niente. Lui sa gestire queste situazioni”.