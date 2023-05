Uno scudetto è per sempre. Come un tatuaggio. Per questo motivo Luciano Spalletti ha deciso di tatuarsi sul braccio quello vinto con il Napoli, ricordo indelebile di una stagione straordinaria che difficilmente potrà essere uguagliata in futuro in termini di soddisfazione.

Il “dopo Maradona” è finalmente arrivato

Dopo trentatré anni ma, soprattutto, dopo Maratona. Sul braccio sinistro, un simbolo eterno e identitario, quasi a voler dire che Luciano Spalletti è composto per il 70% e, del restante 30%, una buona parte è colorata di azzurro. Qualcosa che resterà nella storia, per sempre. Che lui resti o meno invece in divisa azzurra – anche se al momento le possibilità di rivederlo in panchina sono pochissime –, il tecnico toscano rimane fedele a quanto condiviso insieme alla squadra nel corso dell’intera stagione, iniziata – non dimentichiamocelo – con la diffidenza della maggior parte della tifoseria.

Un traguardo raggiunto con largo anticipo

Il Napoli di Luciano Spalletti ha tagliato il traguardo con un vantaggio tale da annullare qualsiasi concorrenza a distanza di quasi un mese dalla fine del campionato (30 aprile 2023). Da non dimenticare poi i quarti di finale di Champions e la qualificazione in semifinale sfiorata contro il Milan, entrambi giocati senza attaccanti.