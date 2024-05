Paola Ferrari, nella trasmissione La Volta Buona di Caterina Balivo, ha parlato di Elodie. Le sue parole sulla cantante hanno scatenato una polemica.

Paola Ferrari attacca Elodie per le sue pose sexy e provocanti

Le parole di Paola Ferrari su Elodie, pronunciate nella trasmissione La Volta Buona di Caterina Balivo, hanno scatenato una polemica. La giornalista ha avviato questa polemica con la cantante da tempo, per le sue pose sexy e per i suoi abiti provocanti. “Bella…Quanto è bella” ha dichiarato la Ferrari, quando la conduttrice ha nominato Elodie. “È anche bravissima, tiene la scena” ha aggiunto Caterina Balivo. La giornalista, però, non era d’accordo e ha spiegato le sue motivazioni durante la chiacchierata nel salotto di La Volta Buona.

Elodie, l’attacco di Paola Ferrari: “Se vuoi metterti in tanga, sei libera. Ma non usare quella scusa per vendere”

“Bravissima non esagererei, non è che è Mina o Laura Pausini” ha dichiarato Paola Ferrari. Caterina Balivo l’ha provocata dicendo che sa che non le piacciono le sue mise audaci e provocanti, sottolineando che in fondo anche la Carrà e Mina erano particolarmente trasgressive per l’epoca. “Non mi dire queste cose perché soffro. Tu non mi puoi parlare della Carrà e di Mina” ha sottolineato la giornalista, per poi spiegare perché se l’è presa con Elodie.

“Tu non puoi pubblicizzare il tuo disco mettendoti in un certo modo dicendo che lo fai per essere libera. Se tu vuoi metterti in tanga, ti metti in tanga e sei libera di fare quello che vuoi e nessuno può criticarti. Che tu sia bella, che tu sia meno bella. Ma usare quella scusa per vendere e dire che lo fai per dimostrare la libertà, mi viene da ridere. Perché noi donne la nostra libertà la dobbiamo dimostrare in altri modi. Poi fai quello che vuoi, ma non usare quell’arma” sono state le parole di Paola Ferrari.