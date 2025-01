Il contesto dell’arresto di Gianni Alemanno

L’arresto di Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, ha scosso il panorama politico italiano. Martedì sera, intorno alle 20, Alemanno è stato condotto nel carcere romano di Rebibbia dopo che il tribunale di sorveglianza di Roma ha disposto d’urgenza la revoca della messa in prova ai servizi sociali. Questa decisione è stata presa in seguito a presunti comportamenti che violerebbero gli obblighi imposti dal tribunale. La notizia è stata confermata dal suo avvocato, Edoardo Albertario, che ha scelto di non rilasciare ulteriori