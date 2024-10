Questa stagione del Grande Fratello ha già segnato due record: una squalifica prima ancora che il concorrente entrasse nella casa e la prima concorrente che abbandona il gioco per gravidanza. Tuttavia, potrebbe esserci un ulteriore cambiamento in arrivo. Infatti, sembra che una delle partecipanti stia considerando di lasciare il programma.

Una concorrente potrebbe dire addio al Grande Fratello

“Gli autori stavano dialogando con una delle gieffine”.

Dopo l’ultima puntata di giovedì notte trasmessa su Mediaset Extra, è stata mostrata per alcuni minuti un’immagine di una stanza deserta. Secondo le rivelazioni appena fatte da Deianira Marzano, questa situazione è legata alla crisi di una gieffina. Pare che una delle ragazze sia intenzionata a lasciare il programma e avrebbe già parlato con gli autori al riguardo.

“Perché giovedì notte, dopo le 2, hanno inquadrato una stanza vuota? Semplicemente perché stavano discutendo con una concorrente che ha manifestato l’intenzione di abbandonare il programma. Così hanno deciso di non far trapelare la notizia per evitare reazioni inaspettate o speculazioni fra il pubblico e gli altri concorrenti”.

Una follower ha fatto notare a Deianira che durante una pausa pubblicitaria una delle ragazze del trio di Non è la Rai ha espresso il desiderio di lasciare la casa. La Marzano ha risposto: “Sì, ma se quel trio si scompone, sarà un vero caos”.

Il trio potrebbe trasformarsi in un duo

Il trio ha la possibilità di trasformarsi in un duo senza difficoltà, specialmente se le tre partecipanti decidono di rimanere, poiché finiranno per non funzionare più come un singolo competitor, come è successo in passato alle sorelle Selassié. Tuttavia, è sorprendente considerare che la concorrente in difficoltà possa essere una delle tre: Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, dato che appaiono così energiche e motivate. È importante evidenziare che si potrebbe trattare semplicemente di un momento di crisi causato dallo stress dell’episodio, che, per fortuna, è stato ricco di tensioni e conflitti.