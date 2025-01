Giorgia Meloni ha incontrato il principe e primo ministro saudita Bin Salman. Sono stati firmati accordi per 10 miliardi di dollari, una partnership strategica che non fa che rafforzare le relazioni tra Italia e Arabia Saudita.

Giorgia Meloni e Bin Salman: accordo per 10 miliardi, svolta storica

La premier Giorgia Meloni ha incontrato il principe e primo ministro saudita Bin Salman. Il bilaterale è avvenuto nel campo tendato allestito nella zona desertica di Al’-Ula. Prima un tè a gambe incrociate sui tappeti tradizionali poi la firma degli accordi da circa 10 miliardi di dollari. La premier ha rilanciato così il rapporto con il governo guidato da Bin Salman, attore da sempre strategico nell’area mediorientale. Ecco le parole di Giorgia Meloni nel suo intervento alla tavola rotonda ad Al’-Ula: “e questa cifra dà l’idea dello straordinario salto che ci siamo impegnati a fare insieme nel nostro futuro lavoro comune. Sono accordi che costituiscono piattaforme su cui costruire insieme ulteriori possibilità.”

Giorgia Meloni: “Italia e Arabia hanno interesse a stringere rapporti strategici”

Dopo l’accordo con Bin Salman, sono arrivate alcune critiche da parte dell’opposizione verso Giorgia Meloni, che ha voluto rispondere così: “L’opposizione mi rinfaccia qualsiasi cosa ma non c’è contraddizione fra quello che dicevo ieri e quello che faccio oggi. Italia e Arabia Saudita hanno interesse a stringere rapporti strategici. Altro tema è la questione di chi dovesse favorire attività di proselitismo in Europa e su questo io non ho cambiato idea. Ma non mi pare che ci sia nulla di tutto questo nel lavoro che abbiamo fatto in questi giorni.”